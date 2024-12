Contas da Nersant aprovadas com meses de atraso numa assembleia sem associados

Ao que se sabe a direcção teve dificuldades em elaborar o relatório por dificuldades com os valores relacionados com os projectos europeus. A assembleia-geral de aprovação das contas, que a direcção não explica na comunicação aos associados, teve uma dúzia de presenças o que evidencia o desinteresse à volta da vida associativa da Nersant.

A Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant, só aprovou as contas de 2023 no dia 11 de Dezembro praticamente sete meses depois do que devia, conforme está estipulado nos estatutos. Ao que tudo indica, a direcção da associação, que acabou com a comissão executiva, que costumava elaborar o relatório de contas, não se conseguia entender com os valores relacionados com os projectos europeus em que a associação está envolvida. Além desta situação que denota falhas de organização, a sessão da assembleia-geral foi das menos participadas de sempre, com apenas uma dúzia de sócios, ao ponto de a reunião nem sequer decorrer no auditório, mas numa sala, ao contrário do que é habitual.

De entre os associados presentes na assembleia de apresentação de contas, a maioria eram membros dos órgãos sociais, o que demonstra o afastamento e falta de interesse dos empresários pela associação. Não há também memória de que as contas, ao longo dos anos, tenham sido apresentadas tão tarde, ou seja, no último mês do ano.

Além das dificuldades de organização que esta assembleia-geral veio demonstrar, também não deve ser alheio a esta situação o facto de a empresa de contabilidade de António Rodrigues, fundador da Nersant, estar em conflito com a actual direcção liderada por Pedroso Leal. Recorde-se que António Rodrigues, que foi vice-presidente da direcção de Domingos Chambel, terá avançado com uma acção em tribunal para cobrar dois anos de prestação de serviços de contabilidade, que a associação lhe deve e que envolve dezenas de milhares de euros.

Refira-se que à hora de início da assembleia, às 17h00, as portas do auditório da associação ainda estavam fechadas e só cerca de 15 minutos depois foram abertas para entrarem três associados e uns minutos depois Domingos Chambel, antecessor de Pedroso Leal, e que agora é presidente da assembleia-geral. O presidente da direcção só entrou para o auditório cerca das 17h30.

Numa comunicação enviada aos associados, a Nersant diz que “o evento contou com a presença de diversos associados”, sem dizer quantos, acrescentando que o relatório e contas de 2023 foi aprovado por unanimidade. A associação diz também que os associados manifestaram o seu apoio à gestão da direcção ao aprovarem este documento, mas a única referência que faz às contas é de que foi aprovada a proposta de aplicação do resultado líquido positivo, e não dá conta da discussão à volta dos restantes pontos da ordem de trabalhos.

No site da Nersant, o último relatório disponível é o de 2022 que evidencia cerca de 15 milhões de euros de balanço e um total de fundos patrimoniais de cerca de oito milhões de euros, com um resultado líquido de cerca de 139 mil euros. Nesse ano o passivo estava em 6,6 milhões de euros.