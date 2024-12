Depósito ilegal de lixos em Vialonga continua e câmara pede ajuda para o Natal

No dia da consoada, 24 de Dezembro, o município de Vila Franca de Xira pede aos moradores para que mantenham o lixo em casa e evitem despejá-lo nos contentores e ecopontos. Tudo porque, explica o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, não haverá recolha de resíduos nessa noite, uma situação que poderá agravar a já complicada situação que se vive em alguns bairros e locais do concelho, onde se multiplicam as queixas contra o lixo acumulado em ilhas ecológicas e ecopontos, como O MIRANTE tem noticiado.

Queixas onde, na freguesia de Vialonga, se somam às lixeiras improvisadas a céu aberto, como acontece no Olival das Minas e que, apesar das várias insistências das autoridades, o lixo continua a ser despejado às escondidas.

“A recolha de lixo só será retomada na noite de 25 de Dezembro e como certamente haverá muitos recicláveis de papel e cartão, pedimos que as pessoas acomodem e atem bem esses materiais para não voarem com o vento e que de 24 para 25 de Dezembro evitem colocar esses resíduos na rua”, apelou o autarca. “Não custa ajudar o município nesta recolha”, pediu Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara realizada em Vialonga e onde o problema dos depósitos ilegais de lixo voltaram a merecer queixas dos vereadores da oposição.

Fernando Paulo Ferreira voltou a lembrar que a deposição ilegal de lixos, monos e entulhos é absolutamente proibida e ilegal no concelho. “Infelizmente continua a ser prática de alguns cidadãos e empresas mas a nossa fiscalização e a GNR (SEPNA) tem estado em cima disto e apanhado algumas pessoas em flagrante delito”, afiança.

O presidente da câmara diz que o executivo continua empenhado em melhorar a situação numa luta que, como o nosso jornal tem noticiado, é muitas vezes injusta, beneficiando os infractores. “Vamos tentando colmatar as situações e alguns depósitos da rua. Dos monos temos feito um esforço para melhorar a recolha. Só no mesmo período já recolhemos mais 70% de monos face ao ano passado”, adiantou.

O município diz ter reforçado o funcionamento do número verde gratuito (800 206 726), que os moradores podem usar para agendar os dias da recolha caso precisem de se livrar de monos domésticos. “É importante que as pessoas falem connosco e se articulem”, explica o autarca.