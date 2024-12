Descentralização de competências reforça apoio social em Vialonga

A Câmara de Vila Franca de Xira assinou um protocolo com a Casa do Povo de Vialonga, que passa a apoiar 420 famílias beneficiárias do rendimento social de inserção. Também o Grupo Desportivo Os Patuscos conta com novas instalações para as suas actividades.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinou um protocolo no âmbito da acção social com a Casa do Povo de Vialonga. A instituição vai passar a apoiar 420 famílias beneficiárias do rendimento social de inserção, uma responsabilidade que transitou da Segurança Social para as autarquias no âmbito da descentralização de competências. “Este é o primeiro protocolo da era da câmara que vamos assinar para apoiar a comunidade do concelho, sobretudo de Vialonga, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. É o protocolo possível, mas vamos lutar para mais nas negociações do próximo ano”, disse o presidente da Casa do Povo de Vialonga, Carlos Agostinho.

A assinatura do acordo decorreu dia 7 de Dezembro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vialonga. Na mesma ocasião, a Câmara de Vila Franca de Xira assinou um protocolo de cedência de uma sala ao Grupo Desportivo Os Patuscos, de Vialonga. A sala vai servir para as crianças que praticam desporto em Os Patuscos terem um espaço para estudar. Os protocolos com as duas associações da freguesia foram assinado pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, e pelo presidente da Junta de Vialonga, João Tremoço.