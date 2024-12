Carregado pede ao Governo soluções para a sobrelotação de escolas

A Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais vai alertar o ministro da educação para a sobrelotação das escolas, causada pelo aumento populacional, sobretudo de imigrantes.

A Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais, com o apoio do executivo PS, aprovou por unanimidade um oficio dirigido ao Ministro da Educação, Fernando Alexandre, a alertar para o problema de sobrelotação das escolas.

O documento foi apresentado pelo eleito do PCP, Carlos Areal, e refere que as escolas da freguesia têm todas excesso de alunos para a capacidade instalada, fruto do aumento populacional sobretudo de imigrantes.

O presidente da junta, José Martins, referiu que a verba para a construção dos estabelecimentos de ensino é da responsabilidade da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) e não consta no Orçamento do Estado. “Eu sei que estão a decorrer reuniões entre a Câmara de Alenquer e a DGEST para a construção de uma nova escola””, afirmou.