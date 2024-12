Cartaxo distingue personalidades e instituições

O município do Cartaxo assinalou o 209º aniversário da elevação do Cartaxo a concelho com a entrega de medalhas de mérito municipal ao administrador da empresa de tornearia e fresagem RTR, Rogério Travessa, natural de Vila Chã de Ourique, ao Centro de Dia da Lapa, na pessoa da sua presidente, Ana Carina Camilo, e a Fernando Mesquita Lourenço, pelos 25 anos ao serviço do município. A cerimónia contou com a actuação do jovem Martim Silva ao piano.

Rogério Travessa Ribeiro, 73 anos, iniciou o seu percurso profissional aos 13 anos na Ormal, onde aprendeu mecânica. Aos 18 anos ingressou nas OGMA - Oficinas Gerais de Material Aeronáutico e aos 42 fundou a RTR. Entre os feitos da sua vida destaca-se a liderança de uma equipa que realizou uma das maiores obras da freguesia, o Centro Social Ouriquense. Desde muito jovem assumiu um papel activo na vida social, cultural e desportiva de Vila Chã de Ourique e continua ligado a diversas iniciativas na sua terra.

O Centro de Dia da Lapa foi fundado em 1996, impulsionado pela vontade do então presidente da junta de freguesia, Manuel Barros, e graças à generosidade dos beneméritos Luís Leonardo Bento e Francelina Azevedo Garrido que cederam o terreno. Inaugurado oficialmente a 29 de Janeiro de 2005, abriu portas a 6 de Junho de 2005, inicialmente apenas com centro de dia. Enquanto se aguardava pelo resultado da candidatura ao Programa de Apoio Integrado ao Idoso para implementação do serviço de apoio domiciliário, a instituição decidiu avançar, por meios próprios, com a implementação desse serviço, a funcionar, desde logo, sete dias por semana. Neste momento apoia 19 utentes em centro de dia e 14 em serviço de apoio domiciliário. Tem aprovado o projecto para a construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas com 41 camas.

Fernando Mesquita Vieira Lourenço, 65 anos, natural do Cartaxo, iniciou a sua carreira como carpinteiro do município, foi bombeiro voluntário e há quatro anos que desempenha as funções de bombeiro sapador.

Ponto de situação das obras no concelho

No seu discurso, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), mencionou as obras concluídas ou a decorrer como a reabilitação do pavilhão Inatel, extensão de saúde e Junta de Freguesia de Vale da Pedra e Rua 25 de Abril, também em Vale da Pedra. Referiu que em breve se inicia a construção da Loja do Cidadão, novo centro de saúde e substituição da cobertura do mercado municipal, seguindo-se a reabilitação exterior da praça de touros, construção do parque de estacionamento de Vila Chã de Ourique, piscinas municipais cobertas e reabilitação da Escola EB 2,3 D. Sancho I, de Pontével.