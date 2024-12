CCDR Centro promoveu encontro “Inclusão pela Cultura”

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) promoveu, no dia 19 de Dezembro, em Coimbra, o encontro “Inclusão pela Cultura: boas práticas e novas oportunidades”. O evento teve como objectivo apresentar projectos desenvolvidos no território regional que promovem a inclusão social através de actividades de expressão artística, bem como dar a conhecer novas oportunidades de financiamento no âmbito do Programa Regional do Centro (CENTRO 2030).

O Programa CENTRO 2030 abriu um concurso, com uma dotação de 850 mil euros de Fundo Social Europeu Mais (FSE+), para financiar projectos que visam promover a inclusão social de grupos particularmente vulneráveis, através de iniciativas e actividades de expressão artística e cultural por e para grupos desfavorecidos, garantindo o acesso e a fruição de actividades e bens, assim como o seu envolvimento nos próprios processos de produção e representação de formas de expressão artística, como condição para um desenvolvimento mais coeso e inclusivo, refere a entidade em comunicado.

O concurso “Inclusão pela Cultura”, aberto até ao dia 28 de Fevereiro de 2025, tem como destinatários pessoas colectivas de direito público, designadamente os municípios e as entidades intermunicipais, assim como pessoas colectivas de direito privado sem fins lucrativos que tenham no seu objecto social, ou prática reconhecida, projectos e iniciativas de expressão artística e cultural, associadas a intervenções de inclusão social. O aviso de concurso está publicado no site do Programa Centro 2030.