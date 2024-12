Entroncamento vai reactivar sistema de bicicletas partilhadas

O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), apresentou, na última reunião do executivo, as alterações feitas ao regulamento e condições de utilização do sistema partilhado de Bicicletas Urbanas do Entroncamento (BUE). O objectivo passa por tornar o sistema mais robusto e com maior facilidade de identificação de quem não o usar de forma adequada. Recorde-se que o sistema foi suspenso devido a utilização inadequada e vandalismo.

A utilização passa a ser possível apenas através de aplicação móvel. As estações intermunicipais das bicicletas MeioB, servirão de estações complementares ao sistema de bicicletas urbano. Jorge Faria acredita que o programa está pronto para ser retomado ainda este mês de Dezembro ou, no máximo, em Janeiro. A medida foi aprovada por maioria apenas com o voto contra do vereador independente, eleito pelo Chega, Luís Forinho.

O vereador afirma manter a desconfiança, no projecto, que manteve desde início e que se trata de um contrato de confiança com os utilizadores. “Quem vai fiscalizar se as bicicletas vão sair do concelho? De que adiantam as limitações e proibições sem fiscalização, se também era proibido destruir ou atirar para a linha do comboio as bicicletas?” questionou.

Outra das preocupações levantadas pelo vereador tem que ver com a questão do estacionamento, visto o máximo de lugares nas estações de estacionamento ser de 10 lugares e, em zonas de grande afluência, como a Escola Secundária, ser insuficiente. O vereador do PSD, Rui Gonçalves, concordou com as preocupações de Luís Forinho, questionando qual será a solução, principalmente, para as docas de estacionamento junto das escolas. O presidente Jorge Faria disse que seria bom sinal ter esse problema para resolver num futuro próximo, pois seria reflexo de grande adesão ao sistema e que, nesse caso, não se importaria de aumentar o número de docas de estacionamento.

Por sua vez, o vereador Rui Madeira (PSD) afirma tratar-se de um projecto interessante, mas questionou a existência de dois sistemas e porque não a adesão definitiva apenas ao sistema MeioB, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), uma vez que acredita tratar-se de um sistema mais robusto a nível de segurança e de carregamento das bicicletas, que iria eliminar muito dos comportamentos negativos já verificados anteriormente. Jorge Faria explicou que o município foi pioneiro no desenvolvimento do projecto das bicicletas partilhadas e só mais tarde a CIMT desenvolveu o projecto MeioB.