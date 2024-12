Médio Tejo investe quatro milhões em equipamentos para sistema integrado de Protecção Civil

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai ficar com equipamentos e módulos diferenciados para dar respostas às necessidades relacionadas com a protecção civil.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo anunciou o investimento de quatro milhões de euros em equipamentos para um sistema de gestão integrada de protecção civil, tendo adjudicado a aquisição de 11 camiões e respectivos módulos. “Aquilo que estamos a tentar construir é um modelo de cooperação e partilha entre os 11 municípios do Médio Tejo, ao nível da protecção civil, e fizemos hoje a adjudicação de um investimento de quatro milhões em equipamentos que vão permitir que toda a CIM fique apetrechada de equipamentos e módulos diferenciados”, disse à Lusa o presidente da CIM Médio Tejo, entidade com sede em Tomar, no distrito de Santarém.

Manuel Jorge Valamatos, que também preside ao município de Abrantes, indicou que a “originalidade” deste investimento assenta na “partilha e cooperação entre os 11 municípios”, numa “lógica de módulos específicos distribuídos” por cada um dos concelhos, estando todos os equipamentos em “interoperabilidade” e “ao serviço do território”. O concurso público estava dividido por três lotes, um dos quais para aquisição de 11 viaturas, tendo sido adjudicados por 1,9 milhões de euros. As 11 viaturas, uma para cada município do Médio Tejo, configuram-se como “carros de bombeiros adaptáveis a diferentes módulos da protecção civil”, com diferentes valências e funções.

O segundo lote, adjudicado pelo valor de 1,6 milhões de euros, respeita à aquisição de “11 módulos intermutáveis”, com possibilidade de rotação entre os municípios. Seis destes módulos são de combate a incêndios, um de bombagem, um gerador e iluminação, um módulo autónomo de ar respirável, um módulo de busca e salvamento, e um módulo de protecção multirriscos ambiental. Já o terceiro lote, no valor de cerca de 120 mil euros, é direccionado para a aquisição de uma embarcação multiusos, com funções de busca, reconhecimento, salvamento e transporte.

No âmbito do projecto de gestão integrada dos meios de Protecção Civil do Médio Tejo, cujo valor global ronda os cinco milhões, haverá ainda, em fase posterior, lançamento de concurso para aquisição de “equipamentos de proteção individual” para as corporações dos bombeiros e alguns investimentos, quer na unidade local de formação de Caxarias, quer na base de apoio logístico do comando sub-regional do Médio Tejo, em Praia do Ribatejo, Vila Nova da Barquinha. O projeto conta com 85% de financiamento comunitário, sendo os restantes 15% assumidos pelos 11 municípios do Médio Tejo. A adjudicação deste pacote de equipamentos tem um prazo de execução de um ano.