Obras nos prédios da Tapada da Torre geram preocupação no Sardoal

As obras nos prédios da Tapada da Torre, no Sardoal, têm preocupado os moradores do local e o executivo municipal. O presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), agradece aos moradores a paciência que têm demonstrado face aos constrangimentos que, afirma, estão a ser mais do que os previstos e desejáveis. Segundo o autarca, as obras, da responsabilidade do município, não estão a correr como planeado e o município segue a situação de perto e com muita preocupação, em articulação com o empreiteiro da obra.

A questão foi levantada pelo vereador da oposição socialista, Pedro Duque, que perguntou sobre o ponto de situação das obras a decorrer no concelho, em particular nos prédios da Tapada da Torre. “Tem havido relatos de constrangimentos ao nível das intervenções que estão a ser feitas nas janelas. Segundo consta, as janelas não estão suficientemente isoladas e demoraram bastante tempo a ser reparadas”, diz Pedro Duque, acrescentando que, segundo relatos que lhe chegaram, a obra tem sido interrompida sucessivas vezes.

O vice-presidente Jorge Gaspar (PS) confirma a preocupação, explicando que, apesar da lã de vidro colocada nas janelas, a tampa de estores não está colocada, piorando a situação em dias de vento. Jorge Gaspar afirma ainda que a empresa sub-contratada não cumpriu com o serviço correctamente e que já está feito um acordo com uma nova empresa, que iniciará as intervenções em breve. Quanto às restantes obras, Miguel Borges diz já estar feita a recepção provisória do Externato Rainha Santa Isabel, faltando apenas pintar as grades. No Pisão e na Tojeira, segundo o autarca, as obras estão a decorrer dentro da normalidade e a bom ritmo.