Cartaxo quer mais utilizadores do TUC

Município do Cartaxo vai alargar rota do Transporte Urbano do Cartaxo às principais zonas comerciais

A munícipe do Cartaxo Fernanda Ronca foi à última reunião de câmara pedir ao executivo para não retirar o TUC – Transporte Urbano do Cartaxo das Várzeas, que assegura o transporte ao centro da cidade a pessoas idosas, principalmente. O presidente da câmara, João Heitor, garantiu que o TUC irá continuar a servir as Várzeas e que tudo não passou de um lapso na informação afixada.

O autarca acrescentou que a informação vai ser substituída e que o circuito será alargado para ter paragens nas principais zonas comerciais, de forma a que também haja mais utilizadores. Na opinião de João Heitor, o TUC ainda é um meio de transporte pouco utilizado face ao investimento do município.