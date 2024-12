Concurso para obra das piscinas de Vialonga só em ano de eleições

Duas décadas depois de se ter começado a falar na necessidade de construir um complexo de piscinas em Vialonga para servir a comunidade, ainda não foi este ano que a obra saiu do papel e agora o município diz que o lançamento do concurso público só deverá acontecer em 2025, ano de eleições autárquicas.

O assunto veio a lume na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira deste ano, realizada precisamente em Vialonga, onde a vereadora da CDU, Joana Bonita, voltou a criticar o executivo socialista por não ter cumprido uma promessa que já tem barbas. “Tem a obra inscrita nos orçamentos há vinte anos e nada, piscinas não existem. A população de Vialonga continua sem a perspectiva de as ter e nem a obra se iniciou neste mandato”, criticou.

O projecto para as futuras piscinas já está aprovado, informou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, depois de já ter obtido também um parecer positivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). “Tal como já estava programado, o lançamento do concurso está preparado para acontecer no ano que vem e haveremos de construir as piscinas”, afiançou o autarca.

O processo com vista à construção da piscina de Vialonga deu novos passos no final do anterior mandato, ainda na presidência de Alberto Mesquita, com uma operação de licenciamento de um supermercado que, à troca, cedeu um terreno à posse municipal com 11 mil metros quadrados, situado junto à Rua Professor Egas Moniz. No projecto foram gastos perto de 149 mil euros.

Os partidos políticos, em especial a CDU e a coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), têm sido críticos do arrastar do processo e a Nova Geração apresentou mesmo uma moção, aprovada por maioria em Abril do ano passado, para que o município avance com os procedimentos necessários para definir, desenhar e executar o projecto o mais rapidamente possível, bem como a definição do valor da obra.