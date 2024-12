Mais de 24 mil reclamações contra serviços de comunicações no 3.º trimestre de 2024

No terceiro trimestre de 2024, a ANACOM registou cerca de 24,7 mil reclamações escritas contra prestadores de serviços de comunicações, menos 5% do que em igual período de 2023. A descida foi principalmente impulsionada pelas reclamações sobre comunicações electrónicas, que registaram uma diminuição de 12%, para 14,5 mil reclamações totais este trimestre (58% do total de reclamações). As reclamações sobre serviços postais voltaram a subir face ao período homólogo.

O distrito de Lisboa apresentou a maior taxa de reclamação para os serviços de comunicações electrónicas e o da Guarda registou a menor. Nos serviços postais, o distrito de Faro foi o que apresentou a maior taxa de reclamação, com cerca de 19 reclamações por 10 mil habitantes e, em sentido oposto, Bragança registou a menor taxa de reclamação, com duas reclamações por 10 mil habitantes. Demora ou não resolução de reclamações são os motivos mais reclamados nas comunicações electrónicas.

Nas reclamações relativas a comunicações electrónicas, a NOS foi o prestador que registou mais reclamações tanto em termos absolutos como relativos no terceiro trimestre de 2024. Ao todo, a NOS registou 5,3 mil reclamações (37% do total do sector) e 1,8 reclamações por mil clientes. Porém, as reclamações contra este operador diminuíram 8% neste período. A Vodafone registou 1,3 reclamações por mil clientes e um total de 4,8 mil reclamações (33% do total do sector), menos 10% do que em igual período do ano passado. A MEO foi o prestador que registou o menor número de reclamações no sector (0,8 reclamações por mil clientes), com 4 mil reclamações (28% do total), e o que mais viu diminuir o volume de reclamações no terceiro trimestre do ano (menos 16% face ao mesmo período de 2023).

No 3º trimestre, registaram-se 10,3 mil reclamações sobre serviços postais, mais 7% em termos homólogos. Os CTT foram o operador mais reclamado, tendo sido alvo de 8,3 mil reclamações (81% do total). A falta de tentativa de entrega no domicílio continua a ser o motivo mais mencionado nas reclamações sobre serviços postais (21% do total de reclamações do sector.