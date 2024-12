ASASC entrega 60 cabazes de alimentos a famílias em dificuldade

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) entregou sábado, 21 de Dezembro, sessenta cabazes de Natal com bens alimentares a famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade social e económica.

A Campanha “Natal Com Todos” envolveu o comércio local, associações, empresas e beneméritos que fizeram donativos em valor ou em espécie permitindo a oferta de bacalhau, azeite, batatas, fruta, arroz, massa, açúcar, óleo, broas e o tradicional Bolo Rei.

“Não sei como agradecer. Esta associação é uma bênção nas nossas vidas”, explica Olímpio Venâncio, patriarca de uma família com cinco crianças e dois adultos que recebeu um generoso cabaz.

Ana Paula Neves, vice-presidente da ASASC explica que os “avios” têm uma base comum a todos e são reforçados em função da tipologia do agregado familiar.

“Se tiver crianças, procuramos reforçar com leite, cereais e alguns chocolates da época”, refere. Os pequenos têm direito a livros, peluches e brinquedos oferecidos por famílias doadoras.

A entrega dos cabazes decorreu num antigo restaurante cedido à ASASC na época natalícia. Uma linha de montagem produz os cabazes. Elisabete Belas e Cláudia Santos, dirigentes da ASASC colocam os produtos doados por marcas, supermercados e associações em sacos resistentes ao peso das dádivas. A Cruz Vermelha Portuguesa, o Campo de Tiro da Força Aérea e o Grupo Desportivo de Samora Correia também recolheram alimentos que doaram à associação.

“Estamos gratos aos parceiros e beneméritos que nos ajudam a ajudar. A onda de solidariedade continua a crescer”, refere Manuel Silva, secretário da ASASC.

A associação tem cerca de 1000 associados e apoia três centenas de pessoas “durante todo o ano” porque “não existe necessidade apenas no Natal”, adianta Nelson Lopes, presidente da ASASC.

A organização sem fins lucrativos oferece alimentos, roupa, calçado, móveis, electrodomésticos, medicamentos, livros e brinquedos novos e usados na sua velha sede na antiga biblioteca onde atende dezenas de beneficiários nas manhãs de sábado e quarta-feira.

O presente deste Natal é o Bazar da ASASC, semelhante a uma loja social. O spot abriu portas no início de Dezembro para transformar bens doados em alimentos e artigos de primeira necessidade.

“Os artigos são dispensados a preços socialmente justos e as verbas angariadas são aplicadas na compra de bens para apoiar pessoas em situação de emergência social”, explica Dina Salvador, vogal da direcção em missão de atendimento no Bazar situado no centro da cidade.

O telefone toca com mais um pedido. Uma família não tem gás para cozinhar e tomar banho. Dina Salvador faz o pedido de uma botija ao distribuidor de gás e a ASASC assegura o pagamento da garrafa que em poucos minutos está na casa indicada.

Fundada há 10 anos, a ASASC tem uma forte valência social, mas mantém a actividade de cidadania, intervindo na procura de soluções para os problemas com que se debate a comunidade de Samora Correia com mais de 18 mil pessoas e uma área de 322km2.

Nesta quadra natalícia, a ASASC retribui o apoio do comércio local com a promoção do concurso de montras que premeia a originalidade, criatividade e identidade nas decorações dos estabelecimentos comerciais.