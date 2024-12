Aumentam famílias carenciadas apoiadas pela Câmara de Azambuja

O número de pessoas carenciadas apoiadas pela Câmara de Azambuja através do Cartão Refeição e da atribuição do Vale Natal registou um aumento de quase 50% face ao ano anterior, com 278 pessoas, de um total de 95 famílias, a serem apoiadas através destas duas medidas de apoio social em vigor neste município. No ano anterior, a autarquia presidida por Silvino Lúcio (PS) estava a apoiar, através destas medidas, 69 famílias num total de 189 pessoas.

Para explicar este “grande aumento relativamente ao ano anterior”, a vereadora com o pelouro da Acção Social, Mara Oliveira (CDU), referiu em reunião do executivo que pesa não só o “aumento do custo de vida” como também o facto de o concelho de Azambuja estar a receber imigrantes que, tal como qualquer outro cidadão carenciado, vincou, recebe apoios municipais. Também a transferência de competências, sublinhou, pode ter contribuído com as pessoas a dirigirem-se mais aos serviços da câmara.

Mara Oliveira falava em resposta ao vereador do PSD, Rui Corça, no âmbito da apreciação da proposta de atribuição de Vale Natal aos beneficiários do Cartão Refeição que foi aprovada por unanimidade pelo executivo. Assim, à semelhança do ano anterior mas com algumas diferenças, a Câmara de Azambuja vai apoiar as famílias residentes no concelho há pelo menos três meses que apresentam carência económica e que são beneficiárias do Cartão Refeição, que serve para aquisição de bens alimentares de primeira necessidade, no montante de 12 euros por mês, por cada elemento do agregado familiar, até ao montante máximo 72 euros.

Município investe mais de oito mil euros em vales para o Natal

Relativamente ao Vale Natal, este ano, o município decidiu discriminar positivamente os agregados com mais elementos, atribuindo dessa forma 50 euros a agregados compostos por apenas uma pessoa, 70 euros aos compostos por dois elementos, 90 euros aos que têm três pessoas e 110 euros aos de quatro elementos. Os agregados familiares com cinco ou mais elementos vão beneficiar de um vale no valor de 130 euros. Nesta medida, a autarquia vai investir um total de 8.310 euros.

A não diferenciação na atribuição do Vale Natal mediante o número de pessoas a compor o agregado familiar tinha sido motivo para, no ano anterior, a vereadora do Chega, Inês Louro, ter votado contra a proposta, considerando que se estava a dar uma esmola às famílias mais numerosas que, tal como um agregado de uma pessoa, recebiam 50 euros. Este ano Inês Louro além do voto favorável realçou a fundamentação da proposta e a alteração verificada.