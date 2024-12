Cidadão queixa-se de falta de respostas por parte da Câmara de Tomar

A última reunião de câmara em Tomar, realizada a 9 de Dezembro, contou com a intervenção do munícipe Sebastião Mendes. O cidadão, residente na localidade de Bairradinha, entre Tomar e Ferreira do Zêzere, queixou-se da falta de respostas por parte da autarquia. O vereador do PSD, Luís Francisco, frisou que os funcionários do município devem estar ao serviço dos cidadãos e que, por isso, faltas de resposta não podem acontecer. A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes (PS), lamentou o sucedido, garantindo que a presidência vai insistir com os serviços camarários para estarem mais atentos.

Na sua intervenção, Sebastião Mendes referiu que tinha enviado email à câmara no dia 13 de Fevereiro deste ano, tendo recebido no dia 14 a comunicação de que o seu pedido tinha sido registado, não obtendo resposta depois disso. Voltou a insistir no dia 6 de Maio, tendo recebido no dia 13 desse mês outra comunicação a dizer que o seu email tinha sido recebido, mas voltou a não obter nenhuma resposta ao seu problema.

O cidadão foi alertar primeiro para um problema que considera “muito grave”. Trata-se do Caminho Municipal 1108, entre o Bodegão e Sesmarias. “Aquilo está impraticável para trânsito”, sublinhou. A segunda situação diz respeito à colocação de postes de electricidade em frente à sua habitação, na Bairradinha. “À entrada do meu portão há três postes num diâmetro de 70 centímetros, aqueles postes todos ali aglomerados impedem-me de entrar com o carro no portão”, queixou-se o munícipe.

A vice-presidente reconheceu que o cidadão tinha “toda a razão” nas queixas que apresentou. Relativamente à estrada entre o Bodegão e Sesmarias, a autarca informou que esse é um dos maiores problemas rodoviários identificados pelo município actualmente, garantindo que a estrada vai ser requalificada, tendo já sido aceite o empréstimo por parte do Tribunal de Contas para que isso aconteça. Quanto aos postes, Filipa Fernandes explicou que existe uma incompatibilidade entre os postes de electricidade e os postes de telecomunicações, frisando que os serviços camarários estão a tentar entrar em contacto com a ANACOM para que esse tipo de situações sejam regularizadas.

Filipa Fernandes explicou ainda que a presidência responde sempre aos emails recebidos, acusando a recepção dos mesmos e enviando-os depois para cada departamento. A autarca garantiu que vai insistir com os serviços camarários para que tenham mais atenção às respostas.