Coruche presta homenagem ao arqueólogo Victor Gonçalves

Victor Manuel dos Santos Gonçalves, arqueólogo e professor doutorado, faleceu aos 78 anos no dia 3 de Dezembro. Natural de Setúbal, onde nasceu em 1946, Victor Gonçalves foi uma figura incontornável da arqueologia portuguesa ao longo de cinco décadas, com uma carreira marcada pela investigação sobre a Pré-História.

Professor na Universidade de Lisboa e fundador da UNIARQ, da qual foi director até à sua jubilação em 2016, Victor Gonçalves teve um papel determinante no estudo da ocupação humana do Vale do Sorraia. Desde os anos 1980, liderou escavações arqueológicas em diversos locais do concelho de Coruche, como “Casas Novas”, “Cabeço do Pé d’Erra” e “Barranco do Farinheiro”. Este trabalho foi integrado no projecto ANSOR (Antropização do Vale do Sorraia).

Entre os seus contributos, destaca-se a monografia sobre o sítio neolítico de “Casas Novas”, distinguida em 2019 com o prémio da Academia Portuguesa de História.

A Câmara Municipal de Coruche reconhece a importância do seu legado, que permitiu aprofundar o conhecimento sobre a história da região.