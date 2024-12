Crianças passam frio no Centro Escolar da Linhaceira

O vereador do PSD na Câmara de Tomar, Tiago Carrão, afirmou que as crianças do Centro Escolar da Linhaceira estão a passar frio nas salas de aula. Em causa está a avaria do sistema de ar condicionado. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, garantiu que o município tem vindo a fazer diversas intervenções nas escolas do concelho, nomeadamente ao nível da climatização.

As crianças do Centro Escolar da Linhaceira em Tomar estão a passar frio nas salas de aula, disse o vereador do PSD, Tiago Carrão, na reunião de câmara de 23 de Dezembro. O autarca informou que as crianças são forçadas a usar casacos polares para conseguir aguentar o frio. Na origem do problema está uma avaria no ar condicionado, que técnicos do município estão há duas semanas a tentar resolver. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), explicou que não se pode esperar que, quando há uma situação deste tipo, a mesma seja resolvida no próprio dia ou às vezes nos dias seguintes, porque as empresas demoram muito tempo a dar resposta, nomeadamente na questão dos ares condicionados.

Tiago Carrão começou por afirmar que é “inadmissível que em pleno século XXI, num centro escolar novo, as crianças estejam a passar frio nas salas de aula e sejam forçadas a usar casacos polares dentro das salas para conseguir aguentar o frio”. O autarca recordou que, em Outubro do ano passado, já tinha chamado à atenção para a situação oposta, quando havia relatos de um calor “insuportável” dentro das salas de aula do mesmo centro escolar. “Estamos a falar de crianças do 1º ciclo, obrigadas a passar horas nas salas de aula, a passar frio, isto não é uma situação pontual porque é confirmado por pais, por professores e por auxiliares”, garantiu Tiago Carrão.

Na resposta, Hugo Cristóvão, informou que o município tem vindo a fazer várias intervenções nas mais de 20 escolas do concelho, umas vezes por intervenção do município, outras em articulação com os presidentes de junta. Ao nível da climatização, Hugo Cristóvão disse que nos últimos anos têm sido substituídos todos os vãos e janelas. “Porque a maioria das escolas do nosso concelho nem isso tinha, tinham janelas velhas, entrava o frio e o calor, temos vindo a fazer essas alterações melhorando as condições dos alunos, professores e funcionários”, justificou.

