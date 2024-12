Moçarria com nova carrinha para transporte escolar

A Câmara de Santarém financiou a aquisição de uma carrinha de nove lugares para transporte de crianças destinada à Junta de Freguesia da Moçarria. A entrega do veículo aconteceu no dia 20 de Dezembro, num momento que contou com a presença do presidente do município, João Leite, e do presidente da Junta da Moçarria, Dário Santos.



O presidente da câmara garantiu que vai continuar a aposta do executivo municipal em “dotar as nossas infraestruturas, as nossas escolas e as nossas freguesias com as melhores ferramentas, de forma a construir o futuro do nosso concelho”. Nessa mesma ocasião, o presidente da Câmara de Santarém, entregou blocos de construção didácticos, aos alunos da Escola Básica e Jardim de Infância da Moçarria, a partir dos quais as crianças vão poder construir o emblemático Jardim Portas do Sol.



Recorde-se que a Câmara Municipal de Santarém deliberou comparticipar financeiramente, com 30 mil euros, a aquisição de cinco novas carrinhas de transporte escolar, já entregues às freguesias de São Vicente do Paúl, Abitureiras, Abrã, e agora na Moçarria. A entrega da quinta carrinha, à freguesia de Almoster, está ainda em fase de tramitação.