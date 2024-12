Daniela Brito Silvestre faleceu aos 23 anos

partilhe no Facebook

Daniela Silvestre acompanhada pelo médico André Simões quando estava internada no Hospital de Vila Franca de Xira

Faleceu Daniela Brito Silvestre, 23 anos, jovem natural do concelho de Vila Franca de Xira que em 2021 sofreu um enfarte medular que a deixou tetraplégica.

De acordo com a família, Daniela Brito Silvestre faleceu em casa na noite de 23 para 24 de Dezembro.

Ainda não são conhecidas as datas das cerimónias fúnebres.

Várias associações, empresas e pessoas a título individual ajudaram a jovem ao longo dos anos e manifestaram a sua tristeza através das redes sociais.

Em Fevereiro de 2023, Daniela Brito Silvestre deu uma entrevista a O MIRANTE quando ainda estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX). Na altura aguardava com expectativa a possibilidade de regressar a casa e com um sorriso afirmou que “desistir não é opção”.