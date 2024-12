Investigadora de Ourém vence prémio que lhe vai dar 300 mil euros para desenvolver projecto

Vânia Baptista, natural de Ourém e investigadora da Universidade do Algarve, venceu a quinta edição do FLAD Science Award Atlantic. A investigadora vai receber 300 mil euros de financiamento em três anos para desenvolver o projecto que será implementado em quatro regiões: Portugal, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos e Dominica (Caraíbas). Conforme refere a FLAD, o projecto pretende perceber os processos que controlam o destino das larvas de peixe durante as migrações entre as áreas da desova e o berçário.

O galardão anual visa promover a nova geração de cientistas portugueses e apoiar projectos, com foco na capacitação de comunidades locais para a gestão sustentável dos ecossistemas. Na reunião de câmara de 16 de Dezembro, a vereadora Micaela Durão apresentou um voto de reconhecimento dirigido à investigadora. “Este prémio engrandece o sistema educativo do concelho de Ourém, assim como a ciência portuguesa, pela importância do avanço do conhecimento a nível internacional. O município de Ourém apresenta um voto de reconhecimento à jovem Vânia Baptista formulando os melhores votos de sucesso no seu percurso académico e profissional”, disse a autarca.

Vânia Baptista fez todo o seu percurso académico em Ourém, na Escola Básica e Secundária de Ourém, antes de ingressar em 2006 na Universidade do Algarve na licenciatura de Biologia Marinha.