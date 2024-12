Serviço Social da ULS Lezíria reforçado com seis novas assistentes sociais

Seis novas assistentes sociais reforçaram em Dezembro o Serviço Social da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria, aumentando a capacidade de resposta e a qualidade do atendimento social prestado aos utentes. A ULS Lezíria passa agora a contar com 18 assistentes sociais, distribuídos pelas áreas de cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários. As novas profissionais foram recebidas pelo Conselho de Administração da ULS Lezíria, liderado por Tatiana Silvestre, que lhes deu as boas-vindas, bem como pela restante equipa.

Na área de cuidados de saúde primários, as novas assistentes sociais foram distribuídas pelos seguintes municípios: Almeirim/Alpiarça (1), Coruche (1), Rio Maior (1), e Santarém (1). Na área hospitalar, as duas novas assistentes sociais reforçam a Equipa de Serviço Social no apoio a todos os serviços prestadores de cuidados.

“Este reforço visa aprimorar a resposta da instituição aos desafios crescentes da área social, promovendo um atendimento mais eficaz, acessível e em sintonia com as necessidades das comunidades servidas pela ULS Lezíria”, diz essa entidade em nota de imprensa.

FOTO – ULS Lezíria