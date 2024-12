Voltam a dar problemas obras nas Piscinas da Chamusca encerradas há cinco anos

As obras de requalificação do Complexo das Piscinas Municipais da Chamusca, que obrigaram ao encerramento do espaço em 2019, voltou a ser assunto na última assembleia municipal, que se realizou a 18 de Dezembro. A bancada da CDU, através da eleita São Gaudêncio, questionou o presidente da câmara sobre o ponto de situação da empreitada e a sua data de finalização, tendo em conta os sucessivos atrasos que têm ocorrido.

Paulo Queimado (PS) afirmou que, apesar de ter existido uma fase em que a obra decorreu a bom ritmo, neste momento, e depois de sucessivas conversas com o empreiteiro, notam que há muita dificuldade no fornecimento de algum material, como o tijolo de vidro. O autarca disse ainda que já enviou uma proposta para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo e Ribatejo com vista a obter financiamento para uma parte da obra da piscina municipal. Se o financiamento for conseguido poderá não ser necessário recorrer a créditos bancários, adiantou. O presidente da câmara concluiu a sua intervenção afirmando que está a fazer conta de que a obra das piscinas cumpra o prazo de execução, previsto para o final de Março. Tendo em conta o estado actual dos trabalhos (ver foto), e os constantes constrangimentos, parece ser um prazo muito difícil de cumprir.

O assunto das piscinas municipais tem sido debatido de forma recorrente nas reuniões de autarcas. Na última assembleia municipal falou-se sobre a eventualidade de se estabelecer protocolos com municípios vizinhos para as crianças poderem usufruir de um espaço aquático. Sobre a realização de protocolos com municípios vizinhos, Paulo Queimado apenas referiu que as crianças e jovens têm actividades de Verão no âmbito dos campos de férias das juntas de freguesia do concelho.

O complexo das piscinas municipais encerrou em Setembro de 2019. As críticas à demora da conclusão desta empreitada têm gerado debate nas reuniões de Câmara e de Assembleia Municipal da Chamusca com os autarcas a afirmarem, por várias vezes, que é um dos piores exemplos da gestão autárquica da maioria socialista desde que assumiu os destinos do município, em 2013. A requalificação do espaço vai custar vários milhões de euros.