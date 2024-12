Alguns funcionários e administrador judicial mantêm Jodel a trabalhar para evitar venda ao desbarato

No dia em que o administrador de insolvência optou por não fechar a fábrica de detergentes Jodel, em Aveiras de Cima, Azambuja, as contas estavam a zero e precisava de cerca de 110 mil euros de ordenados para pagar aos 70 trabalhadores que não tinham rescindido o contrato ou que aceitaram trabalhar para evitar o fecho. José Eduardo de Castro, de Águeda, que acredita no potencial da empresa e que a quer valorizar para não ser vendida aos desbarato, pediu 200 mil euros emprestados a um familiar, pagou o mês de Outubro, que não lhe pertencia, como forma de segurar e motivar os trabalhadores da empresa que chegou a ter perto de 200 pessoas, já pagou Novembro e Dezembro e o subsídio de Natal destes dois meses. O dinheiro também serviu para pagar a fornecedores de produtos para manter a fábrica a laborar. Os trabalhadores, com três meses de ordenados em atraso e sem perspectiva numa fábrica que acumulou dívidas de 45,5 milhões de euros, passaram por dificuldades e houve alguns que o administrador nomeado pelo tribunal ajudou do seu próprio bolso.

Na sexta-feira, 20 de Dezembro, fez-se uma festa de Natal no refeitório da empresa para reconhecer o esforço dos funcionários que mantêm a empresa a trabalhar e que já foi visitada por alguns potenciais interessados na compra. A dedicação foi também presenteada com uma semana de pausa para descansarem e aliviarem a cabeça, porque há quem tenha tido a necessidade de recorrer a psicólogos, como foi o caso de Gabriela Peres, há 14 anos na empresa, que agora faz tudo o que for preciso, desde limpezas a ajudar no processo de produção. Com dois filhos jovens entrou em aflição com medo de perder a casa e um mês teve mesmo que recorrer à ajuda financeira dos pais, mas agora diz que já se sente mais contente e confiante.

Rogério Cruz tinha entrado para a Jodel para tentar dar a volta à situação como director de operações, mas ao fim de um ano o tribunal aceitou a insolvência pedida por uma ex-trabalhadora. Nestes dois meses lutou com os trabalhadores para estabilizar a empresa e continuar a produzir detergentes para alguns clientes, estando já a preparar o plano para em 2025 recuperar alguns antigos ou conquistar novos clientes. No mês de Dezembro, revela, o saldo é positivo e o facto de, devido à insolvência, não ter de se pagar os empréstimos à banca “é um alívio”. O Novobanco é o segundo maior credor a seguir ao Estado (11,9 milhões), reclamando um crédito de 4,6 milhões, seguindo-se o BCP (3,7 milhões) e Banco BIC (3,4 milhões). O maior desafio, conta o director, foi “aguentar as pessoas a trabalharem e moralizadas”. Em Outubro só restavam 30 pessoas, mas conseguiu-se convencer 40 funcionários que estavam no desemprego.

José Amorim também andava ansioso com o futuro e apesar das dificuldades financeiras aguentou até à entrada do administrador judicial porque acreditava que a fábrica não ia fechar. A conviver na festa de Natal recordou que há mais de um ano que não havia um momento de tanta alegria. Manuela Neves reforça: “Se não tivéssemos aguentado sem receber quando chegasse a insolvência a fábrica estava vazia e não seria fácil metê-la a funcionar”.

Não é frequente numa insolvência manter-se uma fábrica a trabalhar, mas o administrador diz que vale o esforço para se pagar o máximo aos credores, sendo que só aos trabalhadores a empresa deve ainda 5,3 milhões de euros. Em 402 credores o plano de insolvência de José Eduardo de Castro só obteve um voto contra, de um credor ligado aos donos da empresa, tendo sido decidido na assembleia de credores avançar para a liquidação, mantendo a fábrica a trabalhar até à venda.