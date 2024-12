APA dá luz verde à elaboração do projecto do açude no Almonda em Azinhaga

A mais recente reunião entre o município da Golegã, a Agrotejo e a Agência Portuguesa do Ambiente trouxe progressos e a Câmara da Golegã já tem luz verde para avançar com o projecto do açude amovível no rio Almonda, mais concretamente na ponte do Cação, em Azinhaga, para garantir a manutenção do espelho de água no rio que tem secado nos últimos verões.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, mostra-se optimista relativamente à execução do açude e explica que terá de ser construída uma escada de peixes para se obter o parecer favorável do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Após a elaboração do projecto, será enviado à APA para análise “para ter de imediato o parecer da CCDR Lisboa e Vale do Tejo e ICNF”, acrescenta.

“Tal instalação iria permitir a manutenção do espelho de água durante todo o ano conseguindo-se assim garantir a preservação da biodiversidade deste rio que alimenta a Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, permitindo ainda um desejável armazenamento de água para utilização agrícola, numa região cada vez mais fustigada por altas temperaturas e escassez de água, culminando ainda num maior aproveitamento do rio em termos de desenvolvimento turístico, com benefício para toda a comunidade”, lê-se num comunicado emitido pelo município.

Recorde-se que, segundo o município, a APA emitiu parecer desfavorável ao projecto em Agosto de 2023 alegando consequências para a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, na bacia hidrográfica do rio Almonda. Segundo a mesma fonte, a APA justificou a sua decisão na altura com o argumento de que a instalação do açude poderia colocar em causa o Regime Jurídico da Rede Ecológica Nacional por razões como a segurança de pessoas e bens, a garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas ou mesmo a manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. Há dois meses, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, esteve de visita ao concelho da Golegã e um dos temas abordados com autarcas e agricultores foi o da construção de um açude no rio Almonda, que atravessa os campos do concelho.