Carina Oliveira passa de chefe de gabinete a vogal da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes

A Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República aprovou na quarta-feira, 18 de Dezembro, o nome de Carina João Oliveira, ex-deputada do PSD por Santarém, para o cargo de vogal do conselho de administração da AMT — Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Em Abril, a engenheira civil de Fátima, tinha deixado a direcção executiva da Insignare - Associação de Ensino e Formação, para chefiar o gabinete do Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Sousa Moreira. Carina João Oliveira esteve na Insignare, que detém a Escola de Hotelaria de Fátima e a Escola Profissional de Ourém desde 8 de Janeiro de 2018, tendo renunciado em Setembro de 2022 à possibilidade de ocupar o lugar de vereadora na Câmara de Ourém.

A aprovação do nome da política de Fátima ocorreu na mesma altura em que a nomeação de Ricardo Reis para vice-presidente do regulador dos transportes foi chumbada no parlamento, com os votos do PS e do Chega, por considerarem que não reúne as condições para o exercício do cargo para que se encontra indigitado. Apesar do parecer negativo dos deputados, o Governo pode aprovar a nomeação de Ricardo Reis em conselho de ministros.

Carina João Oliveira é engenheira civil pela Universidade de Coimbra e tem uma pós-graduação em Gestão e Liderança. É membro efectivo da Ordem dos Engenheiros e pertenceu a várias direcções. Teve grande parte da sua actividade profissional na empresa pública Infraestruturas de Portugal. Foi a coordenadora da área Logística e Transportes do Programa Parlamento-Empresas do Fórum de Administradores de Empresas, programa sobre o qual foi editado um livro apresentado em 2014.

Carina João Oliveira foi em 2012 agraciada com o prémio Personalidade Política do Ano, atribuído por O MIRANTE. Em 2013 recebeu enquanto coordenadora do grupo de trabalho de Segurança Rodoviária o prémio nacional de Mobilidade Urbana, pelas alterações promovidas ao Código da Estrada, atribuído pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Em 2014 foi agraciada com a medalha de mérito diplomático e de amizade pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, pela liderança do grupo parlamentar de amizade em Portugal, cargo que ocupou entre 2011-2015.