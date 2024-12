Críticas ao trânsito e estacionamento abusivo junto à estação de Santarém

A ocupação abusiva dos lugares de paragem de autocarros junto à estação ferroviária de Santarém é recorrente e causa constrangimentos no trânsito numa via estreita e muito movimentada.

A escassez de estacionamento junto à estação ferroviária de Santarém faz com que, em certos períodos do dia, o caos se instale na zona, bloqueando o trânsito automóvel e o normal serviço dos autocarros de passageiros que fazem a ligação à cidade. Com frequência, os condutores dos autocarros vêem o seu local de paragem junto à estação ocupado pelos automóveis de quem vai à estação levar ou buscar utentes dos comboios.

O problema é antigo e não foi suprimido pelas obras da Estrada da Estação, feitas há década passada, sendo objecto de intervenções regulares nas sessões da Assembleia Municipal de Santarém, sobretudo por parte da eleita do PS Dina Rocha. Na última sessão, contudo, foi no período de intervenção do público que o assunto foi mais uma vez exposto, desta vez por José Rui Raposo, do Movimento de Utentes de Serviços Públicos de Santarém, que disse que os autocarros estão quase sempre impedidos de estacionar onde devem por casa do estacionamento indevido de carros particulares, que diz ser recorrente

José Rui Raposo destacou que a estrada continua a ter muito trânsito nos dois sentidos - embora num do sentidos esteja proibido devido a um deslizamento de terras na berma entre a estrada e a Linha do Norte -, referindo que os constrangimentos provocam por vezes atrasos nos autocarros que levam os passageiros a perder o comboio que pretendiam apanhar. O ex-vereador da CDU na Câmara de Santarém apelou a que o município solicite à PSP mais policiamento no local para evitar o estacionamento abusivo.

Na resposta, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), considera que é uma questão relevante e revelou que tem havido reuniões com a PSP e estão a trabalhar para melhorar a acessibilidade e o estacionamento de autocarros junto à estação. Uma solução que, no entanto, não se afigura fácil, pois o espaço não abunda na zona.