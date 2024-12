Elvira Sequeira demarca-se dos socialistas e vota contra proposta em Torres Novas

Vereadora no executivo municipal não concordou com proposta relacionada com a abertura de concursos públicos para a manutenção de cargos de dirigentes afectos aos serviços municipais a um ano das eleições autárquicas. Vereador do PSD também votou contra.

A vereadora na Câmara de Torres Novas, Elvira Sequeira, foi contra o sentido de voto dos seus colegas de executivo do Partido Socialista, na última reunião pública, ao votar contra a proposta para a designação de júri para procedimentos concursais de cargos dirigentes. Além da socialista, também o vereador social-democrata, Tiago Ferreira, votou contra a proposta que acabou aprovada com os três votos dos restantes membros do executivo PS.

Elvira Sequeira justificou a sua decisão argumentando que não é sensato, a menos de um ano das eleições autárquicas e estando os serviços a funcionar com os funcionários e dirigentes actuais, fazer essa alteração, que na sua opinião iria ser prejudicial ao funcionamento dos serviços. “Tenho um mandato para cumprir até Outubro do ano que vem e gostaria de o cumprir com serenidade e parece-me que este processo poderá criar constrangimentos no funcionamento dos serviços, por isso não poderei votar a favor”, sustentou.

A explicação do presidente do município, Pedro Ferreira, que afirmou que caso não se avance com este procedimento poder-se-á estar a “entrar em ilegalidade”, também não bastou para convencer o vereador do PSD que já tinha votado contra as alterações ao mapa de pessoal por considerar que não está equilibrado. Neste caso, Tiago Ferreira entende que se está a “condicionar o futuro”.

Segundo Pedro Ferreira “foram aprovadas categorias de dirigentes e a legislação obriga a que tenha de haver depois concurso público para a manutenção ou não dos lugares. Como tem demorado a abertura de procedimentos - sendo o primeiro passo a designação de júri – decidiu-se pela apreciação desta proposta que terá ainda de ser posta a votação em assembleia municipal. Só depois poderá ser aberto concurso, explicou.