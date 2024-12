Nova administração na Unidade Local de Saúde da Lezíria a 1 de Janeiro

Pedro Marques, que em tempos foi vereador do PSD em Abrantes, foi o nome escolhido para suceder a Tatiana Silvestre à frente da administração que tutela o Hospital Distrital de Santarém e os centros de saúde de nove municípios da Lezíria do Tejo.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria vai mudar a partir de 1 de Janeiro de 2025, passando a ser liderado por Pedro Marques, de Abrantes, que desde 2022 presidia à administração do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, nos Açores. Teresa Rodrigues assume as funções de directora clínica dos cuidados hospitalares, Fátima Lopes ocupa o cargo de enfermeira directora e Hugo Costa será o vogal financeiro. A directora clínica dos cuidados de saúde primários também já está escolhida, mas o seu nome mantém-se sob reserva até à tomada de posse, disse a O MIRANTE fonte do Ministério da Saúde.

Além do Hospital Distrital de Santarém, a ULS Lezíria tutela também os centros de saúde dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

Pedro Marques foi vereador da Câmara de Abrantes eleito pelo PSD; foi director do jornal Primeira Linha, um projecto de comunicação social de Abrantes que teve vida efémera no início do século; dirigiu o Centro de Formação Profissional de Tomar; desempenhou funções de director executivo do extinto Agrupamento de Centros de Saúde da Serra d'Aire; e foi também director na Federação Europeia de Indústrias e Associações Farmacêuticas.

A ainda presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, Tatiana Silvestre, iniciou as funções a 1 de Fevereiro de 2024, após a constituição da ULS que entrou em funcionamento no início do ano e que ainda esteve a ser gerida pela anterior administradora do hospital, Ana Infante. Esta foi a única administração a mudar nas ULS desta região e tem a ver com o facto de o Ministério da Saúde não estar satisfeito com a gestão que tem vindo a ser feita, nomeadamente com problemas de funcionamento no Hospital de Santarém.