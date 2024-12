Rota das Azenhas em Ourém vai avançar para a segunda fase

A Câmara Municipal de Ourém aprovou o lançamento do concurso público para elaboração do projecto de execução referente à segunda fase da “Rota das Azenhas”, que será desenvolvida entre a Rua Carvalho da Bola e a Fonte da Conceição, numa extensão de sensivelmente quatro quilómetros. Recorde-se que o projecto “Rota das Azenhas” consiste na criação de um percurso pedestre de ligação entre o Parque de Merendas de Olival e a Fonte da Conceição, na União de Freguesias de Gondemaria e Olival. O percurso desenvolve-se ao longo das linhas de água existentes e tendo em conta a sua extensão, foi definido que o projecto seria desenvolvido de forma faseada. A primeira fase, já concluída, permitiu a ligação entre o edifício da Junta de Freguesia de Olival e a Rua Carvalho da Bola, numa extensão aproximada de 500 metros.

O percurso poderá ser usufruído a pé ou de bicicleta, num contacto próximo com a fauna e flora ripícolas, os sistemas hídricos para rega dos campos, as azenhas, os moinhos, quintas e casas senhoriais, temáticas que darão origem a conteúdos lúdico/pedagógicos expostos em dispositivos de interpretação ao longo de todo o trajecto. O projecto “Rota das Azenhas” também contempla a instalação de peças de mobiliário de exteriores, bancos, papeleiras, suportes de bicicleta, iluminação e sinalética. Todos os elementos referidos deverão integrar-se harmoniosamente na paisagem, reforçando a componente pedagógica e de estudo do contexto rural, hídrico e patrimonial envolvente, refere a autarquia em comunicado.

O procedimento concursal referente à elaboração do projecto de execução da segunda fase da Rota das Azenhas define um prazo de execução de 75 dias, com um preço base total de cerca de 70 mil euros.