Antiga escola do Fetal cedida à União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira

O município de Tomar e a União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, representados pelos respectivos presidentes da câmara, Hugo Cristóvão, e da junta, Jorge Graça, assinaram um contrato de comodato com vista à cedência, à junta de freguesia, do edifício da antiga escola primária do Fetal, actualmente devoluto.

Nos termos do contrato, a junta de freguesia terá o usufruto do edifício pelo prazo de oito anos, automaticamente renováveis anualmente, para actividades por esta a definir, ficando responsável pelos seus encargos.