Autarcas de Sardoal dizem que Tejo Ambiente deve ter mais responsabilidade social

Vereador Pedro Duque (PS) afirma que o crescimento no volume de negócios Tejo Ambiente foi conseguido à custa do esforço dos clientes e que, agora com maior estabilidade financeira, a empresa intermunicipal não deve sobrecarregar tanto as famílias mais carenciadas.