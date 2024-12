Constância adjudica estudo a rede de abastecimento de água na Portela

A rede de abastecimento de água na localidade de Portela, concelho de Constância, vai ser alvo de um estudo hidráulico, realizado por empresa especializada, que deve estar concluído em Janeiro de 2025. O objectivo é definir as medidas que o município deve adoptar para resolver o problema das constantes roturas que se verificam desde Agosto, afectando diretamente a população.

O assunto foi levado à última assembleia municipal pelo presidente da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada, José Ricardo, que questionou o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, sobre o ponto de situação do estudo. Sérgio Oliveira explica que o estudo foi adjudicado a uma empresa especializada no ramo, já tendo estado no terreno, juntamente com o chefe de divisão de serviços técnicos e o canalizador do município, para verificar quais as melhores soluções para reduzir as roturas na rede~.

“Acreditamos que o estudo deva estar terminado em Janeiro de 2025, já com as recomendações do que devemos fazer para solucionar o problema. No entanto, há que salientar o trabalho do canalizador e dos serviços municipais que, com alguns acertos e remendos, têm diminuído muito as roturas, em comparação aos meses de Setembro e Outubro. É importante considerar que, face aos anos que a rede tem e aos remendos que já levou, é uma bomba relógio que pode ter uma rotura a qualquer momento”, lamenta Sérgio Oliveira.