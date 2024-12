Família Ribeiro Telles mantém fé e esperança

João Vicente Caldeira, genro do antigo cavaleiro tauromáquico João Palha Ribeiro Telles, descreveu o último mês como um período de luta pela recuperação das filhas, vítimas do acidente que ocorreu a 13 de Novembro no Biscainho, Coruche. Duas das quatro meninas continuam internadas.

Em declarações a uma revista, o engenheiro agrónomo partilhou actualizações sobre o estado das crianças. Carmo, de sete anos, apresenta um cenário mais positivo. “Ainda não há previsão de alta, até porque está muito condicionada fisicamente por causa das fracturas nas pernas. Mas vai no bom caminho e achamos que há uma grande probabilidade de ficar a cem por cento”, afirma.