Alenquer avança com regulamento para o Espaço Encontro de Gerações

A Câmara de Alenquer vai dar início ao processo de regulamentação do funcionamento do Espaço Encontro de Gerações, localizado na antiga escola primária de Casal das Eiras, na freguesia de Carnota. Este projecto, que resultou da proposta vencedora do Orçamento Participativo de 2015, encontra-se na fase final de execução e visa revitalizar a comunidade e oferecer um espaço polivalente destinado a diferentes faixas etárias.

Entre as infraestruturas e equipamentos previstos destacam-se a sala de actividades multiusos, copa, instalações sanitárias interiores e exteriores, campo de futebol, espaço para jogos tradicionais, parque infantil, zona de equipamentos desportivos, bem como zonas de merendas e churrasqueira.

A proposta, aprovada com o voto contra do vereador do PSD, contempla a elaboração de um regulamento de funcionamento que definirá as normas de utilização do espaço, incluindo aspectos como os horários de funcionamento, critérios de acesso, direitos e deveres dos utilizadores e gestão das valências e serviços disponíveis. A proposta inclui uma audiência de interessados, permitindo à comunidade apresentar contributos no prazo de 10 dias úteis a partir da publicitação do início do procedimento.