Entulhos continuam a ser depositados ilegalmente no Forte da Casa

Continuam a ser depositados monos e entulhos junto aos contentores de lixo no Largo Luís de Camões, no Forte da Casa. Os moradores já tinham denunciado a situação à PSP, no dia 12 de Novembro. Nessa altura as autoridades deslocaram-se ao local e falaram com os residentes para recolher informações que permitam chegar aos infractores. A PSP voltou depois ao Largo Luís de Camões e confirmou que os entulhos já tinham sido removidos.

No entanto, os despejos voltaram a repetir-se. “Posteriormente à intervenção voltaram a fazer daquele local um depósito de monos. Face à falta de civismo dos infractores ou desconhecimento da existência de um serviço que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira oferece para a recolha de monos, o local tem sido fustigado com aqueles depósitos”, disse a PSP a O MIRANTE.

A câmara confirma que foram efectuadas recolhas no Largo Luís de Camões nos dias 28 de Novembro, 3 de Dezembro, 12 de Dezembro e 16 de Dezembro, sendo o local monitorizado pelos serviços municipais. A autarquia e a PSP recordam que os munícipes podem proceder à colocação de monos junto aos equipamentos de recolha nos dias definidos, estando essa informação disponível no site da câmara, ou articulando previamente com os serviços municipais através de número verde gratuito 800206726.

No caso dos resíduos de construção e demolição, e desde que se trate de uma obra sem licenciamento prévio, os munícipes devem solicitar, através do mesmo número, o agendamento da recolha de resíduos, devendo os mesmos estar devidamente acondicionados e colocados no local definido no agendamento.