Marcha “Escola pela Paz” juntou alunos em Mação

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, organizou uma “Marcha pela Paz”, uma iniciativa integrada no âmbito do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinalou a 10 de Dezembro. A iniciativa procurou sensibilizar os alunos e a comunidade para os Direitos Humanos, particularmente para a Paz, hoje em dia tão ameaçada, refere um comunicado do município.

Participaram professores e alunos desde o pré-escolar ao 12.º ano, sendo esta uma Escola UNESCO. Associaram-se a esta “Marcha pela Paz” a Câmara Municipal de Mação, representada pela vice-presidente Margarida Lopes, o CRIA - Unidade de Mação, a Associação de Pais, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Mação, a Universidade Sénior de Mação e a Filarmónica União Maçaense, que tocou o Hino da Paz junto ao Largo dos Combatentes. As palavras de ordem foram “Queremos uma Escola pela Paz”. Esta iniciativa integrou também o Plano Nacional das Artes. Também na escola sede foi simbolicamente inaugurado um painel representativo dos Direitos das Crianças feito numa parceria entre a CPCJ de Mação, Creche e Agrupamento de Escolas de Mação. Os painéis que integram o mural foram feitos pelas várias turmas dos vários anos de ensino do Agrupamento.