Novo serviço de Anatomia Patológica no Hospital de Santarém marca pontos a nível nacional

O serviço de Anatomia Patológica no Hospital Distrital de Santarém é o primeiro do país que tem rastreabilidade, depois de inauguradas as novas instalações, que também vão albergar o gabinete médico-legal, que está previsto começar a funcionar em Janeiro. Um investimento de 2,8 milhões de euros inaugurado pela secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, que vê a modernização dos serviços hospitalares públicos também como uma oportunidade para se prestarem serviços a outras unidades do Serviço Nacional de Saúde, mas também dos sectores privado e social. A governante sublinhou que a saúde pública precisa de novas soluções, que passam pela complementaridade com os privados e as instituições de solidariedade social, porque “não conseguimos ter tudo, em todas as unidades, em todo o país”.

Agora, com a rastreabilidade total, as amostras recolhidas nos corpos humanos, importantes para se identificarem e estudarem doenças, sobretudo oncológicas, são identificadas por leitura óptica, num sistema digital, desde que é encaminhado para o laboratório, até à fase final. Apesar de as obras se terem iniciado no anterior Governo, parte das obras decorreram num novo formato desenvolvido com a criação desta nova secretaria de Estado que tem por missão gerir os investimentos e fazer com que os recursos sejam os mais eficientes. Nesse sentido, salienta Cristina Vaz Tomé, há uma estratégia de aproveitar todas as verbas disponíveis e de as aplicar de forma rápida, destacando que em oito meses se conseguiu triplicar a taxa de execução do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.

O serviço no Hospital de Santarém é o único no distrito desde que foi criado em 1989 com um patologista e dois técnicos de diagnóstico, tendo actualmente cinco médicos e 12 técnicos. Agora, com instalações de excelência e dotado de modernos equipamentos tecnológicos, o serviço tem mais condições para fazer parcerias com a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, responsável pelos hospitais de Torres Novas, Tomar e Abrantes, sendo que já trabalha para a Unidade Local de Saúde do Oeste.

A secretária de Estado refere que não é possível aumentar muito mais o orçamento da Saúde, por isso, realça, o que é preciso é desenvolver estratégias para com o dinheiro disponível chegar a mais gente. Cristina Vaz Tomé sublinha que é preciso “garantir que o nosso dinheiro está a ser bem aplicado”, anunciando que a partir já do próximo ano vão ser abertos concursos anuais para médicos assistentes seniores, de modo a não se perder a idoneidade formativa e assim também reforçar a formação de novos especialistas. Por ano vão estar disponíveis 350 vagas. A governante informou ainda que nos cuidados de saúde primários estão a funcionar 20 unidades de saúde familiar tipo c, com condições mais vantajosas para os profissionais em zonas de menor população.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, diz que há um grande desafio para o Governo, para as autarquias e organizações que é a de aplicar uma maior celeridade na execução dos projectos comunitários. O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, que também é presidente da Câmara de Almeirim, salienta que a falta de recursos humanos é um problema mundial, defendo que é preciso pagar mais a todas as equipas e que é preciso encontrar uma fórmula para fazer mais e criar condições para se fazer coisas diferenciadoras.