Ourém vai avançar com várias requalificações de estradas e urbanísticas

A Câmara Municipal de Ourém vai avançar com um conjunto de obras de requalificação Urbanística, Beneficiação e Reabilitação da Rede Viária nas freguesias de Atouguia, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Misericórdias e União de Freguesia de Gondemaria e Olival. Os projectos em causa visam um investimento total previsto de aproximadamente 1,3 milhões de euros.

A beneficiação da rede viária na freguesia de Atouguia vai custar cerca de 420 mil euros e tem um prazo de execução de 120 dias. Serão repavimentadas e melhoradas várias vias, com especial atenção à criação e melhoria de sistemas de drenagem pluvial. Algumas das intervenções destacam-se pela necessidade de saneamento de troços e pela correcção de inclinações acentuadas, onde se prevê a instalação de valetas em betão para garantir uma drenagem eficaz.

Em relação à reabilitação viária de várias ruas na freguesia de Nossa Senhora da Piedade, o município vai investir cerca de 260 mil euros. A intervenção visa melhorar o pavimento da faixa de rodagem e o sistema de escoamento das águas pluviais ao longo das ruas a intervir, melhorando assim as condições de utilização e de preservação da via nos lugares de Vale Travesso e Casal dos Crespos.

O projecto de requalificação urbanística em Vilar dos Prazeres vai custar mais de 200 mil euros e tem um prazo de execução de 120 dias. O projecto prevê a reabilitação completa do percurso viário, com o alargamento da plataforma e das bermas, além da construção de passeios para facilitar a circulação pedonal. As obras incluem ainda o melhoramento dos acessos viários e a criação de um circuito de mobilidade seguro, promovendo uma interação mais segura entre o trânsito rodoviário e pedonal. Adicionalmente, será construído um parque infantil, aumentando as opções de lazer para a comunidade local.

Por último, na beneficiação da rede viária na União de Freguesias de Gondemaria e Olival, a autarquia vai investir mais de 430 mil euros. As intervenções concentram-se na repavimentação e saneamento de diversas ruas, algumas das quais apresentam troços bastante degradados.