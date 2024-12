Vandalizado Miradouro do Alto da Boavista em Alenquer

O Miradouro do Alto da Boavista, em Alenquer, foi alvo de vandalismo poucas semanas após ser inaugurado. Parte da madeira de protecção do espaço foi manchada com grafites. União de Freguesias de Alenquer repudia o acto.

A estrutura de protecção em madeira existente na berma da estrada que dá acesso ao Miradouro do Alto da Boavista, em Alenquer, foi alvo de vandalismo. Menos de um mês depois da inauguração do requalificado miradouro, parte da madeira foi manchada com tinta, danificando um património que está sob alçada da União de Freguesias de Alenquer.

A junta de freguesia já lamentou o sucedido recordando que o Miradouro do Alto da Boavista, a escadaria e restantes estruturas em madeiras são infraestruturas construídas com recurso a orçamento próprio, por conseguinte suportado com dinheiro dos contribuintes. “Continuemos a preservar cada equipamento público, seja nacional, municipal ou da freguesia”, sublinha a União de Freguesias de Alenquer.