Alenquer traça caminhos para o futuro da mobilidade

A Câmara Municipal de Alenquer apresentou publicamente o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Alenquer (PMUS) nos Paços do Concelho, no dia 10 de Dezembro. A empresa autora do projecto, MPT, identificou os padrões de mobilidade do território, os modos suaves a adoptar, a tipificação dos transportes públicos e interfaces e todo o sistema viário estratificado pelas freguesias do concelho.

O plano, que está disponível para consulta no site da autarquia, visa traçar linhas orientadoras para a mobilidade intermodal e sustentável e promover o uso dos transportes de uso colectivo e de modos suaves de deslocação, tal como a criação de incentivos à utilização de veículos mais sustentáveis, diminuindo a emissão de gases poluentes e melhorando a qualidade do ambiente urbano.

Paula Teles, CEO e fundadora da MPT, deu conta que existe um longo caminho a percorrer até alcançar as metas propostas. “Estamos aqui para encontrar soluções para Alenquer, que tem imenso potencial, mas há muita coisa para fazer. Este plano é um conjunto de acções que remete para o futuro. Antes de chegarmos a esse futuro, queremos fazer uma radiografia. É isso que mostramos: uma radiografia ao território vista por quem está de fora. Com o vosso contributo, iremos desenhar o território que vocês querem neste concelho grande e complexo”, explicou a responsável.

Estratégia de mobilidade deve contar com o maior número de contributos

O presidente do município, Pedro Folgado (PS), saudou a presença de várias organizações e aludiu ao princípio de um percurso que deve contar com a participação de todos. “Queríamos apresentar um diagnóstico profundo do concelho de Alenquer. Queríamos conhecê-lo na totalidade e percebemos a preocupação, em particular, com Alenquer e Carregado, onde existe maior pressão automóvel. Independentemente das soluções que conseguirmos encontrar, era importante contar com o contributo de todos os parceiros e que pudessem realizar”, sublinhou o edil.

Os maiores desafios são as Estradas Nacionais 1 e 3, a gestão do tráfego rodoviário no Carregado ou as novas ciclovias pensadas para o concelho e que desafiam as pessoas a mudarem hábitos de mobilidade. A câmara garante que no primeiro trimestre de 2025 as propostas e sugestões serão discutidas em nova reunião pública.