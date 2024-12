Alma do Vinho e Feira da Ascensão nomeadas para os Iberian Festival Awards 2025

Os festivais Alma do Vinho e Feira da Ascensão, Alenquer, estão nomeados para os Iberian Festival Awards 2025 na categoria "Best Festivity". A votação está aberta ao público até 17 de Janeiro, e os vencedores serão anunciados a 15 de Março, numa cerimónia em Almancil.

Os festivais Alma do Vinho e Feira da Ascensão, do concelho de Alenquer, estão nomeados para a 9ª edição dos Iberian Festival Awards, que distinguem anualmente os melhores eventos de Portugal e Espanha. Ambos os eventos concorrem na categoria "Best Festivity", uma entre as 26 categorias a concurso.

A votação para eleger os vencedores está aberta ao público até 17 de Janeiro de 2025, sendo possível votar uma vez por email. Os resultados serão anunciados numa cerimónia que terá lugar a 15 de Março de 2025, no Pavilhão Multiusos 25 de Abril, em Almancil.

A Alma do Vinho, que cumpriu a 6ª edição em Setembro de 2024, consolidou-se como o maior festival de vinhos da região de Lisboa, com quatro dias de concertos. Já a Feira da Ascensão celebrou a 40ª edição em Maio de 2024, destacando-se como uma grande festa popular com música, gastronomia, artesanato e tradições regionais.

Entre os concorrentes ao prémio estão também festividades como o Carnaval de Torres Vedras e a Feira de São Mateus. A cerimónia será conduzida por Fernando Alvim e Laura Piñero García.

Esta é a quarta nomeação para o festival Alma do Vinho e a segunda para a Feira da Ascensão, depois de ambas terem sido reconhecidas na edição anterior.