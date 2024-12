Bombeiros de Alpiarça vão ter novas ambulâncias

Os Bombeiros Municipais de Alpiarça vão receber uma nova ambulância do tipo B e o município vai adquirir uma segunda ambulância nova com recurso a um donativo de uma empresa de Alpiarça, pretendendo-se que seja entregue no início de 2025. A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), revelou em assembleia municipal que está a ser elaborada uma candidatura no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo para um veículo de combate a incêndios e preparada a aquisição de um conjunto de equipamentos para os bombeiros.

Sónia Sanfona revelou que existem na corporação municipal três ambulâncias, uma das quais do INEM, tendo chegado a reunir com o antigo presidente dessa entidade para a sua substituição. As restantes duas estão “muitíssimo degradadas, com problemas graves de funcionamento e risco para bombeiros e utentes. E não estavam certificadas pelo INEM”, disse.