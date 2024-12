CDU de Alpiarça contra fim dos dois sentidos na Rua Manuel Paciência Gaspar

O eleito da Assembleia Municipal de Alpiarça, João Osório (CDU), afirmou na última sessão desse órgão autárquico não concordar com a retirada dos dois sentidos de trânsito na Rua Manuel Paciência Gaspar, porque os automobilistas “têm de dar uma volta enorme para fazer 150 ou 200 metros”. A presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS), respondeu que a autarquia mantém o entendimento de que a rua não reúne condições para ter os dois sentidos, garantindo-se com a medida “maior segurança para quem ali vive e circula”.

João Osório reclamou ainda de buracos na referida via, que foi alcatroada em parte este ano, num investimento da autarquia, numa primeira fase, de cerca de 150 mil euros mais IVA em alguns arruamentos do concelho. Também foram abrangidas a Avenida Carlos Relvas, a Rua António da Silva Patrício, Rua Silvestre Bernardo Lima, parte da Rua João da Silva Sanfona, o parque de estacionamento na Rua João da Silva Sanfona, Largo Salgueiro Maia, parte da Rua Ricardo Durão, parte da Rua Dr. Alberto M. Dias Pereira e parte da Rua Maestro Virgílio Fortunato Venceslau.