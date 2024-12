Construção do pavilhão desportivo de Pernes deve arrancar em Janeiro

A construção do ambicionado pavilhão desportivo de Pernes, junto à Escola D. Manuel I, deve começar este mês de Janeiro. Um investimento da Câmara de Santarém de quase 3 milhões de euros que esteve na agenda em vários mandatos e parece finalmente ir sair do papel.

O novo ano vai começar com boas notícias para a vila e freguesia de Pernes, assim se cumpra a previsão do início da construção do pavilhão desportivo ambicionado há quase três décadas. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), disse em reunião do executivo realizada em Dezembro que a intenção é dar início às obras já em Janeiro, depois de o município ter obtido o visto do Tribunal de Constas que dá luz verde à empreitada, orçada em 2,7 milhões de euros mais IVA. Para já, a intervenção arranca com financiamento próprio da autarquia, mas o autarca espera que venha a ser conseguida comparticipação da União Europeia.

O vereador do Desporto, Alfredo Amante (PSD), salientou que essa infraestrutura desportiva, a construir junto à Escola D. Manuel I, é uma mais valia para uma freguesia que aguarda há 30 anos por esse investimento. Essa longa luta foi também enfatizada pelo vereador Nuno Domingos (PS), que revelou a emoção sentida pelo presidente da Junta de Pernes, Raúl Violante, quando falou com ele sobre o assunto.

Ta como O MIRANTE noticiou em Fevereiro de 2024, foram precisos cinco concursos públicos para ser adjudicada a empreitada de construção do Complexo Desportivo da Escola Básica 2,3 D. Manuel I, em Pernes. A Câmara de Santarém decidiu contratar a empresa Miraterra – Obras Públicas, Lda., pelo valor de 2.699.188 euros, acrescidos de IVA, para executar os trabalhos.

A saga do pavilhão desportivo de Pernes dura há uma década e meia sem que o projecto tenha saído do papel, para desconsolo de autarcas e população da freguesia. O projecto prevê a construção de um pavilhão e a requalificação das áreas exteriores desportivas, destinando-se a dar apoio à prática do ensino e formação na área do desporto, não só para a comunidade escolar mas também para as colectividades e população em geral. O pavilhão vai ser implantado na zona onde se encontra o actual espaço desportivo polivalente da escola, único terreno disponível para construção no recinto escolar. O prazo de execução é de 16 meses.

Campo de futebol de Pernes vai mudar de sítio

Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, João Leite deixou outra boa notícia para a freguesia de Pernes, no que toca a infraestruturas desportivas, anunciando que está negociado um terreno para deslocalização do actual campo de futebol para a entrada da vila, perto da escola, e que a escritura já estava agendada.