Mação entrega prémios de mérito e bolsas de estudo a alunos

Cerimónia decorreu no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, com a atribuição das bolsas de estudo para o ano lectivo de 2024/25 e dos prémios de mérito referentes a 2023/24.

O município de Mação entregou prémios de mérito e excelência aos alunos com melhores resultados escolares do 2º e 3º ciclo e ensino secundário, do ano lectivo 2023/24, assim como 22 bolsas a alunos de ensino superior público. A cerimónia, decorreu no dia 26 de Dezembro, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira.

A autarquia atribuiu 22 bolsas de estudo, sendo nove renovações e 13 novas bolsas, com o intuito de apoiar os jovens do concelho que frequentem o ensino superior público. Os prémios de mérito, para alunos dos 2º e 3º ciclos são de 250 euros, sendo de 500 para os alunos de ensino secundário. É ainda atribuído o prémio de excelência Gonçalo Matos ao aluno com melhor média de entrada na universidade. Gonçalo Matos é o aluno que dá nome ao prémio por ter sido, até à data, o aluno com melhor média de acesso no concelho com 19,1 valores. O aluno que supere este valor passará a dar nome ao prémio.