Preço das casas continua a subir na Região Oeste

Alenquer destacou-se em Novembro de 2024 como o concelho mais acessível para a compra de habitação na região Oeste, com um preço médio de 247.500 euros, segundo o barómetro mensal do portal Imovirtual. Apesar de um aumento de 11% face ao mesmo período de 2023, o valor coloca Alenquer na posição mais baixa entre os 12 municípios da região Oeste em termos de preços médios de habitação.

Por outro lado, Arruda dos Vinhos registou preços médios de 357.000 euros para a compra de casa, correspondendo a um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Este valor posiciona o concelho em sexto lugar na lista da região.

No topo da tabela, Óbidos foi o município mais caro, com um preço médio de 495.000 euros, sem variação face ao ano anterior. Já Sobral de Monte Agraço registou o maior aumento percentual, com uma subida de 98%, fixando-se nos 425.000 euros.

A nível nacional, os preços das habitações continuam a subir, com o valor médio de uma casa a alcançar 420.000 euros em Novembro, mais 25% do que no mesmo mês de 2023. No entanto, a variação mensal foi mais estável, com um aumento de apenas 2% em relação a Outubro.

Os dados reforçam a tendência de aumento do custo da habitação na região Oeste e no país, com destaque para o crescimento expressivo em vários concelhos do Oeste, como Torres Vedras (+42%) e Cadaval (+37%).