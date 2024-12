Projecto em Foros de Almada prevê 573 habitações junto à barragem

A Câmara Municipal de Benavente deliberou sobre a delimitação da Unidade de Execução da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 7, uma zona junto à barragem de Foros de Almada que será destinada exclusivamente a habitação. Segundo Carlos Coutinho, presidente da autarquia, trata-se de um terreno com capacidade para edificar 573 fogos, uma proposta apresentada pelo proprietário e avaliada pelos serviços municipais.

O autarca indicou que depois desta tramitação haverá um período de discussão pública, de forma a fixar aquele solo com aptidão para edificação, explicando que a área poderá contribuir para responder a uma maior procura habitacional, antecipada pela construção do novo aeroporto na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

O arquitecto João Pedro Leitão, chefe de divisão de Obras Particulares, Planeamento Urbanístico, Desenvolvimento e Ambiente da Câmara de Benavente, esclareceu que esta era a última UOPG sem unidade de execução definida, o que condicionava a sua programação. Acrescentou que o município deu cumprimento às condições fixadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Esta unidade de execução, ao contrário das anteriores, é apenas para habitação, enquanto as outras foram destinadas a actividades económicas, especificou.

O processo contempla ainda a preservação das linhas de água, que servirão como elementos estruturantes para espaços verdes, além de áreas de cedência para equipamentos públicos. Após a fixação dos limites da unidade de execução, o município avançará para um período de discussão pública de 20 dias, seguindo-se a assinatura do contrato e a contratualização das obras, a cargo do promotor.

A área de intervenção da unidade de execução incide apenas em 73,3% da área total do prédio, ou seja, sobre uma área de 381.830,00 metros quadrados, inclui ainda, a área de 5.187,00 metros quadrados relativa à via pública existente designada por Rua João Batista, que perfaz assim uma área total de 387.017,00 metros quadrados. O objectivo visa uma operação de loteamento e a infraestruturação de um espaço urbanizável com aptidão para a construção de funções habitacionais e de outras funções urbanas complementares e qualificadoras, destinada à fixação de população em Foros de Almada. A proposta de delimitação da Unidade de Execução da UOPG 7 foi aprovada, por maioria, com duas abstenções, uma do vereador do PSD e outra da vereadora independente.