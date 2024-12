PSP aperta fiscalização ao estacionamento abusivo na Malvarosa em Alverca

O comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu uma nota dirigida aos oficiais, chefes e agentes dando ordens para, diariamente, entre as 08h00 e as 22h00, haver maior patrulhamento apeado e em automóvel para fiscalizar o estacionamento abusivo na urbanização da Malvarosa, em Alverca.

A medida é justificada pela PSP com o facto de estar a receber reclamações sobre o estacionamento irregular na populosa urbanização, onde muitas pessoas deixam as suas viaturas em sítios impróprios, afectando a mobilidade dos outros residentes. Só este ano a PSP informa que recebeu 22 queixas de moradores, uma delas dando nota que, em muitos dias, é impossível chegar a casa dada a quantidade de viaturas estacionadas em segunda fila e em cima de passeios.

A urbanização é conhecida pelas suas grandes dificuldades de estacionamento e falta de lugares disponíveis para a quantidade de habitações, comércio e serviços existente. Por esse motivo, determinou o comando da PSP, em nota interna enviada aos agentes e a que O MIRANTE teve acesso, que os agentes devem passar a fiscalizar o estacionamento abusivo nas zonas de cargas e descargas, passadeiras, passeios, carros em segunda fila, dentro das rotundas e acesso a garagens, “bem como outras contraordenações que se venham a verificar”.

A ordem de serviço estabelece também que, a partir de agora e no final de cada turno, passe a ser remetido um relatório do carro-patrulha ao comando da divisão dando nota “dos locais de paragem, o espaço temporal em que ali permaneceram, quais os locais onde são praticadas mais contraordenações e o resultado das acções de fiscalização”.



Moradores falam em caça à multa

A PSP exige também aos agentes que sejam elaborados autos de notícia por contraordenação sempre que os agentes interajam com os autores das contraordenações. A situação, apurou O MIRANTE, está a gerar desconforto em alguns agentes que têm de realizar as patrulhas, considerando alguns que estão a ser pressionados a passar multas na urbanização.

A situação está também a gerar queixas de alguns moradores e comerciantes da Malvarosa. É o caso de João Pereira, morador da Malvarosa, que em duas semanas já foi multado 4 vezes na Rua Engenheiro Moniz da Maia. A última à 01h40 da manhã. “É evidente que a polícia tem de fazer cumprir a lei mas deve haver alguma compreensão para o facto dos moradores chegarem a casa e simplesmente não terem lugar onde estacionar o carro. Acordar de manhã e ver que durante a noite a polícia multou dezenas de carros não joga a favor da percepção da comunidade sobre o papel da PSP. Deve ser pensado pelo comando da polícia que medidas vão tomar sobre o estacionamento. Não é de cada vez que muda o comandante alterar a forma de actuação da PSP na urbanização”, lamenta a O MIRANTE.

Ao nosso jornal a PSP explica que tem efectuado sensibilização aos condutores para cumprirem as normas de estacionamento e paragem na urbanização. “Contudo, continua o estacionamento irregular que afecta a qualidade de vida das pessoas que residem, trabalham e visitam a urbanização, pelo que houve necessidade de direccionar para esse local polícias com a missão de prevenir furtos no interior das viaturas, danos nas viaturas, prevenir o ruído provocado pelos operadores económicos e sensibilizar os condutores para prevenir o estacionamento e paragem irregulares”, explica a Polícia.

A polícia afirma também limitar-se a cumprir o artigo 170 do Código da Estrada e acrescenta que vai actuar no resto da freguesia também, “onde estejam a ocorrer estacionamentos irregulares e que afectem a qualidade de vida das pessoas”, designadamente na zona central de Alverca, nos bairros de Arcena e Bom Sucesso e na cidade de Vila Franca de Xira.