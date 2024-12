Alternativa à desactivada passagem de nível do Peso mais um ano sem sair do papel

O concurso público para a construção de uma passagem desnivelada na Estrada do Peso, que cruza a Linha do Norte nos arredores de Santarém, deve ser lançado pela empresa pública Infraestruturas de Portugal em Abril de 2025, caso se cumpram as previsões. A intenção é que a empreitada, há muito reclamada por população e autarcas, avance em 2026. A passagem de nível do Peso está desactivada desde Abril de 2020 por razões de segurança após a ocorrência de dois acidentes mortais. Desde aí não foi criada qualquer alternativa para quem utilizava esse acesso, nomeadamente agricultores e habitantes da aldeia das Caneiras.

A obra integra um conjunto de empreitadas de supressão de passagens de nível na Linha do Norte que, no concelho de Santarém, prevê ainda a a supressão das passagens de nível da Estação de Santarém, da Senhora da Saúde e de Vale Figueira. Um investimento enquadrado no Programa de Segurança Ferroviária, Renovação e Habilitação, Redução de Ruído e Adaptação às Alterações Climáticas do Programa Nacional de Investimentos 2030.

Em reunião de câmara recente, a vereadora do Chega Manuela Estêvão lamentou que tivesse sido chumbada, pelo PSD e CDS, com abstenção do PS, uma proposta do Chega para inclusão da construção de uma passagem desnivelada no Peso no Orçamento de Estado de 2025. “Com esta decisão fica adiada a construção de uma alternativa à passagem de nível”, criticou, expressando a sua “indignação” relativamente a “uma decisão que contribui para o adiamento de uma solução”.

Na resposta, o presidente da câmara, João Leite (PSD), referiu que todos estão empenhados em que o Governo cumpra com a sua palavra e que o processo comece a avançar já em 2025, até porque há financiamento europeu garantido. Já o vereador Manuel Afonso (PS) disse que foi um dos que sempre defendeu que esse projecto devia ser retirado do pacote de supressão de passagens de nível, para que pudesse ser mais célere, afirmando-se convicto que até 2027 o problema vai estar resolvido.

Durante uma entrevista a O MIRANTE no final de 2023, o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal revelou que já há um projecto para desnivelamento da passagem de nível do Peso, acrescentando que estaria para breve o lançamento do concurso. “As passagens de nível são uma preocupação nossa. Temos um programa de supressão de 155 passagens de nível particularmente complexas que vão ser financiadas pelo Fundo de Coesão. Está lá prevista e estão previstas outras, nomeadamente na zona de Santarém, e os projectos estão feitos e bastante avançados”, dizia Carlos Fernandes.