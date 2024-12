Associação Cívica “Os Amigos do Forte” debate ambiente e alterações climáticas

A terceira sessão do ciclo de conferências “50 Anos de Políticas Ambientais” realiza-se a 11 de Janeiro, às 15h30, no Salão Nobre do Palácio da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.

A Associação Cívica “Os Amigos do Forte” vai levar a cabo no dia 11 de Janeiro, pelas 15h30, a terceira sessão do ciclo de conferências “50 anos de políticas ambientais”. O tema é Ambiente e Alterações Climáticas, com intervenção de Ana Bijóias Mendonça, da Universidade de Coimbra e Universidade Aberta.

Os 50 anos de Áreas Protegidas, com os debates parlamentares em análise, tem como orador convidado João Guerra, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

A conferência vai realizar-se no Salão Nobre do Palácio da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.